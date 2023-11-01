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        Malatya'da meslek lisesi öğrencileri 200 dekarlık alana buğday ekti

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler 200 dekarlık alanda buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:35
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        Malatya'da meslek lisesi öğrencileri 200 dekarlık alana buğday ekti
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler 200 dekarlık alanda buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

        Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde ekim öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, okulun 300 dekarlık alana sahip olduğunu belirterek, 200 dekarlık alana buğday ekimi yapılacağını söyledi.

        Okul bünyesinde günlük 25 bin ekmek kapasiteli fırın bulunduğunu aktaran Bakır, "Burada öğrencilerimizle beraber hikayeye dönüştürüyoruz, buğday ekimini gerçekleştiriyoruz, sonra fırınımızda ekmeğe dönüştürüyoruz. Bu ekmeklerimizi de okulumuzda eğitim öğretim gören öğrencilerimize ikram ediyoruz. Burada okuyan öğrenciler döner sermaye kapsamında çalışarak, okul harçlıklarını çıkarmakta. 200 dekarlık alanda hedefimiz inşallah 120 tona ulaşmak, geçen yıl 110 ton hasat yaptık." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tarımın üzerinde durulması gereken, vaz geçilmez bir sektör olduğunu belirtti.

        Yeterli ve güveniliri gıda ihtiyacının karşılanması için birim alanda daha fazla ürün alınması gerektiğini anlatan Akar, "Buğday ekiminin öğrenciler tarafından yapılması da çok değerli, çünkü ileride her biri farklı birimlerde teknik eleman olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından geleneksel yöntemle elle tohum ekimi yapılmasının akabinde mibzerle tohum ekimi yapıldı.

        Programda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Orhan Gündüz, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, okul personeli ile öğrenciler katıldı.

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