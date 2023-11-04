Malatya'da "Gazze İçin Hayır Çarşısı" açıldı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, hayırseverlerin yaptığı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği hayır çarşısı açıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, hayırseverlerin yaptığı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği hayır çarşısı açıldı.

Akçadağ Müftülüğü ve 4-6 yaş Kur’an Kursları işbirliğinde ilçe merkezinde kurulan "Gazze İçin Hayır Çarşısı"nda, gönüllülerin hazırladığı yiyecek, içecek ve giyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

Çarşının açılışında konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek "Gazze'de, İsrail'in vahşeti altındaki kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Ben bütün herkese özellikle de hanım kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise katkılarından dolayı Müftülüğe ve gönüllülere teşekkür ederek İsrail zulmünü kınadıklarını söyledi.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılışını yaptıkları çarşıyı gezdi.