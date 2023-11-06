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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:19
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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, DEAŞ üyesi 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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