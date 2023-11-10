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        Malatya'da silahlı kavgada 10 kişi yaralandı

        Malatya'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 00:55 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:06
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        Malatya'da silahlı kavgada 10 kişi yaralandı
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        Malatya'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

        Otomatik tüfek ile tabancaların kullanıldığı kavgada A.Y, K.B, S.Y, N.İ, B.İ, M.Ş, Ş.B. ile M.B, silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden, O.B. ve M.İ. ise darp neticesinde yaralandı. Taraflara ait otomobil ile eve de kurşun isabet etti.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli O.B, otomatik tüfek ve tabanca ile yakalandı.

        Galeri
        Galeri

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