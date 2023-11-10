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        Büyük Önder Atatürk, Malatya'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Malatya'nın Kale, Darende ve Arguvan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:02
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        Büyük Önder Atatürk, Malatya'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Malatya'nın Kale, Darende ve Arguvan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kale ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kale Belediyesi Konferans Salonunda devam eden programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Tahsin Başdemir Ortaokul Müdürü Eyüp Kav, Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil tüm insanlık için büyük bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterilerinin yapıldığı ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildiği program, Atatürk konulu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

        Törene, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Darende ilçesinde de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı´na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda devam etti.

        Öğrenciler tarafından şiir, oratoryo, başaralı öğrencilerin ödüllendirilmesi, sinevizyon gösteriminin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle son buldu.

        Törene Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, resmi yetkililer, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Arguvan ilçesi Nazım Hikmet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden tören, şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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