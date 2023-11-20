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        Sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüsü ikinci şoförün durdurması kamerada

        Malatya'da, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren şehirler arası yolcu otobüsünü ikinci şoförün durdurma çabasını araç içi kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:24 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:24
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        Sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüsü ikinci şoförün durdurması kamerada
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        Malatya'da, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren şehirler arası yolcu otobüsünü ikinci şoförün durdurma çabasını araç içi kamerası kaydetti.

        Malatya-İzmir seferini yapan bir firmaya ait içerisinde 30 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü Süleyman Ekici (66) 30 Ekim'de Malatya-Kayseri kara yolu Kürecik mevkiinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

        Durumu fark eden ikinci şoför Ufuk Yel'in müdahalesiyle otobüs durduruldu.

        Ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ekici buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesini, muavin ve ikinci şoförün duruma müdahalesini ve ikinci şoför Ufuk Yel'in aracı durdurmasını otobüsün araç içi kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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