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        Malatya'da otomobil ile servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Malatya'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:10
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        Malatya'da otomobil ile servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 44 S 1259 plakalı servis aracına, Battalgazi ilçesi çevre yolunda M.U.Ç. yönetimindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar M.U.Ç. ile M.S.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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