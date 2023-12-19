Malatya'da otomobil ile servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Malatya'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 44 S 1259 plakalı servis aracına, Battalgazi ilçesi çevre yolunda M.U.Ç. yönetimindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar M.U.Ç. ile M.S.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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