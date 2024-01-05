Malatya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 44 AS 303 plakalı otomobil Malaya-Sivas kara yolu Topsöğüt mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, su tahliye kanalına girerek, takla atı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisine sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansa taşındı.

Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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