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        Malatya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:36
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        Malatya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 44 AS 303 plakalı otomobil Malaya-Sivas kara yolu Topsöğüt mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, su tahliye kanalına girerek, takla atı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisine sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansa taşındı.

        Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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