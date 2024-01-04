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        Malatya'da başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:57 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:57
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        Malatya'da başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Polis Merkezi ekipleri, kredi kartını Teknokent Konteyner Kent civarında düşüren ve internet bankacılığından kontrol ettiğinde kartından farklı iş yerlerinden alışveriş yapıldığını gören G.D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, iş yerleri ve güzergah üzerinde bulunan kameralardan yaklaşık 90 saatlik görüntü inceleyerek şüphelilerin O.S. ve U.Y. olduğunu belirledi.

        Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kamera kayıtlarında kapüşonlu giysiler giyen şüphelilerin alışveriş yaparken görüntüleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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