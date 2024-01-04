Doğanşehir'de minik öğrenci kumbarasındaki parayı Filistinli çocuklara bağışladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Doğanşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencisi 5 yaşındaki Ebrar Artuç, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına göndermek üzere harçlıklarını kumbaraya attı.

Artuç, biriktirdiği parayı Filistin'deki akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

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