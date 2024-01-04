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        Doğanşehir'de minik öğrenci kumbarasındaki parayı Filistinli çocuklara bağışladı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:12
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        Doğanşehir'de minik öğrenci kumbarasındaki parayı Filistinli çocuklara bağışladı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

        Doğanşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencisi 5 yaşındaki Ebrar Artuç, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına göndermek üzere harçlıklarını kumbaraya attı.

        Artuç, biriktirdiği parayı Filistin'deki akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

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