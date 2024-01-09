Tavuklarını telef eden tilkiyi doğaya bıraktı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaklaşık 2 aydır tavuklarını telef eden tilkiyi kümeste yakalayan Mahmut Motor, hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaklaşık 2 aydır tavuklarını telef eden tilkiyi kümeste yakalayan Mahmut Motor, hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Kurucova Mahallesi'nde yaşayan Motor'un kümesindeki yaklaşık 20 tavuk iki ayda telef oldu.

Gece seslerin gelmesi üzerine kontrol ettiği kümeste tilkiyi yakalayan Motor, hayvanı zarar vermemesi için ayağını ve ağzını bağladıktan sonra hava aydınlanınca doğal yaşam alanına bıraktı.

- Cep telefonuyla görüntülendi

Tilkinin kümeste yakalanması ve doğaya bırakılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, tavuğu kümeste yakalayan Motor'un, "Tavuklarımın düşmanını buldum, yakaladım. Tavuklarımı yedi ama kendini de yakaladım." sözleri ve doğaya salması yer alıyor.