Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan İ.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Hükümlünün 2011'de Gedik Mahallesi'nde dayısını bıçakla öldürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Malatya'da ruhsatsız 10 tüfek ele geçirildi
        Malatya'da ruhsatsız 10 tüfek ele geçirildi
        Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Tavuklarını telef eden tilkiyi doğaya bıraktı
        Tavuklarını telef eden tilkiyi doğaya bıraktı
        Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
        Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
        Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı
        Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı
        Deprem bölgesi Malatya'da yetiştiricilere hayvan dağıtımı tamamlandı
        Deprem bölgesi Malatya'da yetiştiricilere hayvan dağıtımı tamamlandı