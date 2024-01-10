Malatya'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Çay'ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden "sarı benekli semender"i fark etti.

Sarı'nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.