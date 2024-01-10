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        Malatya'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:37
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        Malatya'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

        Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Çay'ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden "sarı benekli semender"i fark etti.

        Sarı'nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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