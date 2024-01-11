Malatya'da geleneksel yöntemlerle dokunan "Drejan halısı ve kilimleri" geleceğe taşınıyor Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kadınlar, yöresel motiflerini geleneksel yöntemlerle dokudukları ve "Drejan" adı verdikleri halı ve kilimleri, geleceğe aktarıyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kadınlar, yöresel motiflerini geleneksel yöntemlerle dokudukları ve "Drejan" adı verdikleri halı ve kilimleri, geleceğe aktarıyor.

Dokumanın, günlük hayatın önemli bir bölümünü kapsadığı ilçede, yöredeki kadınların asırlardır kök boyalardan ve doğal yünlerden yaptıkları Drejan halı ve kilimleri, üzerine işlenen yöresel motiflerle beğeni topluyor.

Halı dokumayı babaannesinden öğrenen 55 yaşındaki Türkan Alparslan, AA muhabirine, dokuma konusunda kendini geliştirmek için kurslara gittiğini söyledi.

Halk eğitimde bir süre çalıştığını aktaran Alparslan, şimdi ise atölyede kadınlarla halı ve kilim dokuduğunu ifade etti.

Alparslan, yöresel motifleri, halı ve kilimlere işlediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız duygu ve düşüncelerini halıya aktarır. Daha önce bir genç kız duygularını dışarıya aktaramıyordu ama o düşüncelerini halıya aktarıyordu. Hani daha önce mektup yazılırdı ya ama kadınlarımız o düşünceleri motif olarak halıya dökerdi. Motifler, Yazıhan yöresine ait; halılarımız genelde çok beğenilir."

Yörede halı dokumak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını bildiren Alparslan, "Halı dokuyarak evini geçindiren kadınlarımız var. El emeği, göz nuru, biçilmez bir değeri var. Halının bir metrekaresi nereden baksan bir aydan önce bitmez. Çünkü ilmek ilmek dokunuyor, emek çok, özenle yapılan bir iş." diye konuştu.

Alparslan, dokudukları halıların özel ve örneği olmadığını belirterek, bir metrekare halının 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

İlçedeki kadınlardan Raziye Köse ise kentte kayısı üretiminin yaygınlaşması ve sanayinin gelişmesiyle el dokumasının da gerilediğini hatırlattı.

Köse, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün de destekleri ve çeşitli çalışmalarla halı dokumayı tekrar gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Halılarımız kitap sayfası gibidir, çok geniş kültüre sahip içinde duygu, düşünce, sevinç ve üzüntü, her şey var. Bunlar renklerle birleşince yörenin özelliğini anlatıyor." diye konuştu.