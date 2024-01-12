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        Malatya'da konteyner kentte çocuklar bağlama çalmayı öğreniyor

        Malatya'da depremzede çocuklar konteyner kentte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan müzik atölyesinde bağlama çalmayı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:42
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        Malatya'da konteyner kentte çocuklar bağlama çalmayı öğreniyor
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        Malatya'da depremzede çocuklar konteyner kentte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan müzik atölyesinde bağlama çalmayı öğreniyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde etkilenenlerin yaşadığı Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent 8 bin 701 afetzedeye ev sahipliği yapıyor.

        Buradaki müzik atölyesinde, afetzede çocuklar bağlama öğrenerek, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin ardından yetişkinlere, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik müzik atölyesi kurduklarını ifade eden Çeçen, şunları kaydetti:

        "Müzik atölyesinin dışında diğer konteyner kentlerde çocuklarımıza yönelik sinema, resim, masa oyunları, zeka oyunları atölyeleri gibi diğer faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Yetişkinlere yönelik de geleneksel el sanatları atölyelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Tüm konteynerler ziyaret edilerek, ihtiyaç tespitleri sonucunda gerekli rehberlik ve yönlendirmeler yapılmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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