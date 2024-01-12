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        Malatya'da 6 Şubat depremine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:38
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        Malatya'da 6 Şubat depremine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat 2023'teki 7,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin, bir iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, sarsıntı nedeniyle vatandaşların binalardan caddeye kaçışı, bu koşturmaca sırasında bazı kişilerin yere düşmesi ve bir binanın yıkılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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