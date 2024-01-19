Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi şehit yakınlarını ziyaret etti Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Yazıcı, operasyona giderken 1991 yılında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Tamer Akarsu'nun Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Aile ile görüşen Yazıcı, daha sonra 2017 yılında Pülümür ilçesinden Ovacık ilçesine gitmek üzere havalanan Polis Helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Yeşilyurt ilçesinde ailelerini ziyaret etti.

Geçen yıl Pençe- Kilit Operasyonunda meydana gelen terör saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Emre Taşkın'ın Battalgazi ilçesinde ikamet eden ailesini de ziyaret eden Yazıcı'ya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Koordinatör Kaymakamlar Tarık Emre Uşen ve Tayfun Yılmaz eşlik etti.

Şehit yakınlarını dinleyen Yazıcı, Sağlık Bakanlığı tarafından şehit yakınlarına sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak konusunda ailelere bilgi verdi ve bu konuda beklentileri ve ihtiyaçları sordu.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Yazıcı, "Yarınlar var olsun, diye yarınlarından vazgeçen şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerine devlet olarak her daim sahip çıkacağız. Mübarek vatanımızı ve aziz milletimizi korumak için şehit düşen şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri kendilerini yalnız bırakmayarak, kendilerini ziyaret eden Yazıcı ile beraberindekilere teşekkür etti.​​​​​​​