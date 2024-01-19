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        Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üst aramasında 528 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:43
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        Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üst aramasında 528 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdurdukları G.T'nin üstünü aradı.

        Ekipler şüphelinin üzerinde 528 gram skunk ele geçirdi.

        Emniyetin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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