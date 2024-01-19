Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üst aramasında 528 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdurdukları G.T'nin üstünü aradı.

Ekipler şüphelinin üzerinde 528 gram skunk ele geçirdi.

Emniyetin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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