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        Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:22
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        Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JA 9441 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi mevkisinde yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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