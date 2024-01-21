Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JA 9441 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi mevkisinde yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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