Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Taştepe Mahallesi Emsal Sokak'ta karşılaşan M.Y. ile M.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada silahla sırtından yaralanan M.Y, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

        Yaralının hayatinin tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, kentte coşkuyla karşı...
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, kentte coşkuyla karşı...
        Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Malatya'da "örümcek adam" kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldü...
        Malatya'da "örümcek adam" kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldü...