Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirdi, M.S. ile Ç.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.