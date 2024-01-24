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        Malatya'da çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da sosyal medya platformları üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:59
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        Malatya'da çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da sosyal medya platformları üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Bu operasyonlar kapsamında Arapgir İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda "sosyal medya platformları üzerinden grup kurularak, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medyada çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı" tespit edilen Ş.Z.S. yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 6 akıllı cep telefonu, 1'er dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, flaş bellek, ruhsatsız tüfek, kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile 4 bilgisayar kasası, 3 taşınabilir hard-disk, 149 CD ile bazı dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.Z.S. ile ele geçirilen materyaller gerekli tahkikatın yapılabilmesi için soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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