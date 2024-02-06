Malatya'daki okulların ışıkları 04.17'de açıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'daki tüm okulların ışıkları 04.17'te açıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'daki tüm okulların ışıkları 04.17'te açıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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