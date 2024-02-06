Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da depremin yıl dönümünde anma programı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Malatya'da hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:13 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremin yıl dönümünde anma programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Malatya'da hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        "Asrın felaketi"nin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 04.17'de İtfaiye Daire Başkanlığında Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Yazıcı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Çok büyük bir alanda çok büyük bir afet yaşandığını aktaran Yazıcı, "Malatya en çok mağdur olan illerden bir tanesi. Bina kaybı açısından ikinci sıradayız. Özellikle ikinci depremin Malatya'yı vurmuş olması ve özellikle Malatya'mızın çok sayıda binasının yıkılması hepimizi derinden üzdü. Zaten hiç unutmadık ama depremin olduğu dakikalarda bir aradayız." ifadesini kullandı.

        Yazıcı, ağır bir travma altında yaşamlarını sürdüren Malatyalılara kolaylık dileyerek şöyle devam etti:

        "Şunu bilmelerini istiyorum ki Malatya burada tüm yöneticileriyle, kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle depremin olumsuzluklarını giderip hayatımıza devam edeceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Burada bulunan herkes Malatya'yı ayağa kaldırabilmek ve yaşamın her manada devam edebilmesi için gayret sarf ediyor. Allah'ın izniyle de bunu başaracağız. Yaşadığımız kötü olaylardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha kayıplarımız için rahmet dilerken bu büyük afeti yaşayan hemşerilerimize de rabbim güç ve kuvvet versin. Bu zor günlerin aşılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.*

        Yazıcı'nın konuşmasının ardından AFAD Planlama Şube Müdürü Zehra Aydın, kentte son bir yıl içerisindeki çalışmalara yönelik bir sunum yaptı.

        Toplantıya, Vali Yazıcı'nın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Adrurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, ilçe kaymakamları ile kurum amirleri katıldı.

        - Yıkılan bina alanlarına karanfil bırakıldı

        Buradaki programın ardından Yazıcı ile beraberindeki protokol üyeleri, depremlerde birçok kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden ile Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bıraktı.

        Anma programı dualarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği
        Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği
        Malatya'daki okulların ışıkları 04.17'de açıldı
        Malatya'daki okulların ışıkları 04.17'de açıldı
        Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsasında duygu...
        Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsasında duygu...
        Malatya Valisi Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj...
        Malatya Valisi Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj...
        Malatya'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara...
        Malatya'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara...
        Malatya'da okullar 6 Şubat'ta tatil edildi
        Malatya'da okullar 6 Şubat'ta tatil edildi