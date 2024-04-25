Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, kurum ve kuruluşların yetkilileri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Malatya’da devam eden projeler hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, 2024 yılı yatırım programında toplam 502 kamu yatırım projesinin yer aldığını, projelerin 408’inin genel ve özel kuruluşlara ait olduğunu belirtti.

        Yazıcı, belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesinin ise 94 olduğunu ifade etti.

        Proje tutarının 57 milyar 120 milyon 665 bin TL olduğunu belirten Yazıcı, önceki yıllar harcamasının 9 milyar 952 milyon 793 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin 9 milyar 382 milyon 672 bin lira olduğunu aktardı.

        2024 yılı kamu yatırım projelerine tahsis edilen 9 milyar 382 milyon 672 bin lira ödeneğin olduğunu belirten Yazıcı, 2 milyar 758 bin lirasının yılın birinci dönemi itibari ile harcandığını belirtti.

        Daha sonra kurum ve kuruluşların yetkilileri, yürüttükleri yatırım projeleriyle ilgili sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyon dola...
        Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyon dola...
        Malatya'da öğrencilerden karma resim sergisi
        Malatya'da öğrencilerden karma resim sergisi
        Malatya'da lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenlendi
        Malatya'da lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenlendi
        Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu
        Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu
        Doğanşehir'de 23 Nisan etkinliği çocuklara moral oldu
        Doğanşehir'de 23 Nisan etkinliği çocuklara moral oldu
        Malatya'da "Eğitimde Hikayenin Gücü 2024 Sempozyumu" düzenlendi
        Malatya'da "Eğitimde Hikayenin Gücü 2024 Sempozyumu" düzenlendi