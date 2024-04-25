Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, kurum ve kuruluşların yetkilileri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya’da devam eden projeler hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, 2024 yılı yatırım programında toplam 502 kamu yatırım projesinin yer aldığını, projelerin 408’inin genel ve özel kuruluşlara ait olduğunu belirtti.

Yazıcı, belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesinin ise 94 olduğunu ifade etti.

Proje tutarının 57 milyar 120 milyon 665 bin TL olduğunu belirten Yazıcı, önceki yıllar harcamasının 9 milyar 952 milyon 793 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin 9 milyar 382 milyon 672 bin lira olduğunu aktardı.

2024 yılı kamu yatırım projelerine tahsis edilen 9 milyar 382 milyon 672 bin lira ödeneğin olduğunu belirten Yazıcı, 2 milyar 758 bin lirasının yılın birinci dönemi itibari ile harcandığını belirtti.

Daha sonra kurum ve kuruluşların yetkilileri, yürüttükleri yatırım projeleriyle ilgili sunum yaptı.