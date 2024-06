Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı düzenlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ), Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen çalıştayın açılışındaki konuşmasında, 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde devletin sunamadığı birçok hizmeti 6 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren sunduklarını ve halen sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığından Milli Eğitim Bakanlığına tüm ekiplerin insanların bu travmayı daha rahat atlatabilmeleri için çaba gösterdiğini anlatan Yazıcı, bir yandan enkazların kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını, öbür taraftan da normalleşme adına gayretlerin sergilendiğini kaydetti.

Malatya'da 119 bin kişinin hala konteynerde yaşamaya devam ettiğini dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Burada başta çocuklarımıza olmak üzere her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Güçlü hükümetimiz, büyük liderimizin sayesinde şehirleri de imar ediyoruz. Ağır hasarlı binalarımız vardı, yıkılan binalarımız vardı. Yıkılacak binalarla ilgili ocak ayı itibariyle il genelinde yüzde 87'ye ulaştık, il merkezinde, çarşı dediğimiz bölgedeyse yüzde 98'deyiz. O binalar can güvenliğini tehdit ediyordu, bundan da önemlisi o hayalet binaları her gördükçe hafızanız her gün kaydediyordu. Çarşı ayağa kalkmadığında şehir ayağa kalkmamış olacaktı. Bugün yapıyoruz, çok hızlı gidiyoruz. Allah'ın izniyle çarşı ayağa kalktığında fiziksel anlamda, görsellik yerine oturduğunda psikolojimiz daha da iyi olacak."