Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan M.İ, İ.Ç. ve B.M.P, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücüler M.H. ve F.E, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.H. idaresindeki 33 ALP 343 plakalı otomobil ile F.E. yönetimindeki 44 AAV 723 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi Koyunoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Savrulan araçlar, 44 ABP 322 ve 44 LE 572 plakalı hafif ticari araçlara çarptı.

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