Bedensel engelli Muhammed'in itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

MALATYA'da bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç'ün (7), itfaiyeci olma hayali gerçekleştirildi. 'Hayallerimin Engeli Yok' projesi kapsamında Öndüç, itfaiyeci kıyafeti giydi.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle kentte çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Sosyal medyadan itfaiyeci olmak istediğini dile getiren bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç, Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen 'Hayallerimin Engeli Yok' projesi kapsamında itfaiyeci oldu. İtfaiyeci kıyafetleri giydirilen Öndüç, yangın tatbikatında alevleri söndürdü. Orduzu Mahallesi’nde Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu’nda eğitim gören Muhammed için hazırlanan etkinlikte, itfaiye ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye aracına binen Muhammed, tatbikat gereği yangına gidip hayalini gerçekleştirdi. Öndüç, çok mutlu olduğunu ifade etti.