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        Bedensel engelli Muhammed'in itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

        MALATYA'da bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç'ün (7), itfaiyeci olma hayali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:00
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        Bedensel engelli Muhammed'in itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
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        MALATYA'da bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç'ün (7), itfaiyeci olma hayali gerçekleştirildi. 'Hayallerimin Engeli Yok' projesi kapsamında Öndüç, itfaiyeci kıyafeti giydi.

        '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle kentte çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Sosyal medyadan itfaiyeci olmak istediğini dile getiren bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç, Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen 'Hayallerimin Engeli Yok' projesi kapsamında itfaiyeci oldu. İtfaiyeci kıyafetleri giydirilen Öndüç, yangın tatbikatında alevleri söndürdü. Orduzu Mahallesi’nde Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu’nda eğitim gören Muhammed için hazırlanan etkinlikte, itfaiye ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye aracına binen Muhammed, tatbikat gereği yangına gidip hayalini gerçekleştirdi. Öndüç, çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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