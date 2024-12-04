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        Malatya Valisi Yavuz, kentin kasım ayı asayiş verilerini paylaştı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin kasım ayına ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:23
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        Malatya Valisi Yavuz, kentin kasım ayı asayiş verilerini paylaştı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin kasım ayına ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

        Vali Yavuz, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 8 operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 operasyonda 5 zanlının yakalandığını ve 124 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine yönlendirildiğini kaydeden Yavuz, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 148 operasyonda 371 zanlının gözaltına alınıp 31'inin tutuklandığını, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

        Ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını açıklayan Yavuz, 2022 yılı kasım ayına göre yapılan operasyon sayısı ve ele geçirilenlerin yüzde 10 arttığını söyledi.

        Organize suç örgütleri ve çetelerle de kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Yavuz, 3 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 16 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını dile getirdi.

        Asayiş suçlarıyla ilgili de planlı ve şok uygulamalarla halkın huzurunu sağlamaya gayret ettiklerini kaydeden Yavuz, olay sayısı itibarıyla asayişte 2022 yılına göre yüzde 19 oranında azalma meydana geldiğine dikkati çekti.

        - "Trafik denetimlerini sıklaştıracağız"

        Konut dokunulmazlığının ihlali, evden, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında da yine 2022 yılı kasım ayına göre azalma meydana geldiğini, ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının yüksekliğinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Yavuz, "213 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Yaralanmalı kaza sayısı 210, hayatını kaybeden kaza yeri olarak 5 ve hastanede hayatını kardeşimiz 3, yaralı kişi sayısı 323, yaya ölümleri de yine kırmızı ışık veya dikkatsizlik sebebiyle 3 yaya ölümü gerçekleşmiş bulunuyor." dedi.

        Yavuz, trafik denetimlerini sıklaştıracaklarını belirterek, bu konuda vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

        Üzerinde hassasiyetle durdukları bir konunun da okul ve yurtların güvenliği olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "GBT kontrollerini ağırlıklı olarak okul çevrelerinde yapmaya başladık. Okul içerisinde meydana gelebilecek kavga, dövüş ve çevresindeki hadiseleri, diğer narkotik ve suç unsuru oluşturabilecek kişi ve şahısların bu bölgelerde bulunmasını engelleyecek tedbirleri planladık. Özellikle kız yurtları etrafında akşam saatlerinde sürekli uygulama yapıyoruz. Üniversite gençlerimiz bizim gözbebeğimiz, lise öğrencilerimiz bizim gözbebeğimiz. Gençlerimize, çocuklarımıza yönelebilecek her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için emniyet ve jandarma birimlerimiz sahada etkin tedbir almaya devam ediyor. 1918 yurt ve okul etrafında kontrol gerçekleştirdik. 748 iş yeri kontrol ettik. Yine okul çevrelerinin etrafındaki iş yerlerinin bazılarında tekrar sigara satılması, başka bir takım olumsuzluklar olmaması bakımından ayrıca esnaf ziyaretleri yaparak esnafın bilgilendirilmesi, ikaz edilmesi konularında devam ediyoruz. 127 bin 815 kişinin de GBT'sine baktık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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