Malatya'da inşaat iskelesinden düşen 3 işçi ağır yaralandı
Malatya'da binada çalışma yaptıkları esnada iskeleden düşen 3 işçi ağır yaralandı.
Malatya'da binada çalışma yaptıkları esnada iskeleden düşen 3 işçi ağır yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesinde boyama yapan işçiler A.T, Ö.Ş. ve E.Ş. iskelenin eğilmesi sonucu düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.T, Ö.Ş. ve E.Ş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
İşçilerin düştüğü alan emniyet şeridiyle çevrildi, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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