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        Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildil, 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:25
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        Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildil, 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

        Aramalarda, bagajda valiz içinde 72 parça halinde 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili E.A, F.B. ve M.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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