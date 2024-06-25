Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili E.A, F.B. ve M.A, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

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