Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildil, 3 şüpheli yakalandı.
Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildil, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla arama yaptı.
Aramalarda, bagajda valiz içinde 72 parça halinde 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili E.A, F.B. ve M.A, gözaltına alındı.
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