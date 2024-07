Malatya Valisi Seddar Yavuz, görevine başladı:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Yavuz, polis tören mangasını selamladı.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu törende Yavuz, katılımcılarla selamlaştı.

Makamına geçen Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli, kadim şehirlerinden Malatya’da göreve başladığını belirterek, tüm Malatyalılara sevgi ve saygılarını sunduğunu söyledi.

Yavuz, böyle felaketlerde fedakarlık yapmadan sorunların altından kalkmanın mümkün olmadığını dile getirerek hem kamu kurum ve kuruluşları hem de vatandaşlar açısından fedakarlıkların yapıldığını belirtti.

Vatandaşların her sorununu kendi sorunu olarak göreceğini vurgulayan Yavuz, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız. Bu şehirde her zaman olduğu gibi, her yerde yaptığımız gibi kimsesizlerin kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz. Ve bu işi yaparken hep beraber yapacağız. Sadece bir kişiden değil, şehrin tüm aktörlerinden, sokaktaki vatandaşından en üst tepedeki insanına kadar herkesle işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu şehri yöneteceğiz." diye konuştu.