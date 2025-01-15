Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

        Malatya temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Malatya'da ruhsatsız silah ele geçirildi
        Malatya'da ruhsatsız silah ele geçirildi
        Malatya Valisi Yavuz, Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Malatya Valisi Yavuz, Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Malatya'da vincin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da vincin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da ziyaretlerde...
        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da ziyaretlerde...
        Malatya'da bakır kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Malatya'da bakır kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Malatya'da TIR devrildi; 2 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da TIR devrildi; 2 ölü, 1 yaralı