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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 147 kök kenevir ve 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:12
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 147 kök kenevir ve 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pütürge ilçesine bağlı Üçyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 5 kilo 632 gram kubar esrar ve 3 bin 147 kök kenevir ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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