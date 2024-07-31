Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 5 kilo 632 gram kubar esrar ve 3 bin 147 kök kenevir ele geçirdi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 147 kök kenevir ve 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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