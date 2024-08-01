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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Malatya'da İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:41
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Malatya'da İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, inşa edilen kalıcı konutlar ve iş yerleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın da katıldığı toplantıda konuşan Vali Yavuz, amaçlarının vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidererek sıkıntıları azaltmak olduğunu belirtti.

        Kentte vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Hepimizin ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmesi, kamuoyunun desteğini kazanmak adına büyük önem taşımaktadır. Öncelikle, projelerimizin hayata geçirilmesinde vatandaşlarımızın haklarını korumak ve karşılaşılan hukuki sorunları çözmek için büyük bir özen gösteriyoruz. Kışla Caddesi'nde yaşanan zorlukları aşarak yapılacak işleri hızlandırdık, bundan sonra bilgilendirme faaliyetlerini daha iyi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, hesap verebilirlik, şeffaf ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve rızasını kazanmak, bizim için en önemli hedeftir."

        Toplantıda, rezerv alanlarında devam eden tahliye ve yıkım faaliyetlerinin ikna yöntemiyle hızlandırılması kararlaştırıldı.

        Toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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