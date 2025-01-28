Malatya'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.L. ve İ.Y'nin iş yerlerinde arama yaptı.

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