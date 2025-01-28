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        Malatya'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:29
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        Malatya'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.L. ve İ.Y'nin iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve 250 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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