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        Yeni Malatyaspor'da Mehmet Güneş, takıma veda etti

        1'İNCİ Lig ekiplerinden Yeni Malatyapor'un orta sahası Mehmet Güneş, sarı-siyahlı kulübe veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:40
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        Yeni Malatyaspor'da Mehmet Güneş, takıma veda etti
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        1’İNCİ Lig ekiplerinden Yeni Malatyapor'un orta sahası Mehmet Güneş, sarı-siyahlı kulübe veda etti.

        Yeni Malatyaspor alt yapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. Süper Lig temsilcisi Konyaspor ile anlaştığı öğrenilen Güneş, sosyal medya hesabından, “Büyük Yeni Malatyaspor camiası; yaklaşık olarak 6 yıldır büyük bir onurla formasını taşıdığım, altyapısından yetiştiğim Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ayrılma vaktim geldi. İyisiyle kötüsüyle geçen günlerimiz, yıllarımız oldu. Burada olduğum sürece takımımızın başarısı için ter döktüm. Gerek saha içinde gerekse saha dışında üzerime düşen her türlü fedakarlığı yapmanın gururuyla bu camiadan ayrılıyorum. Malatya şehri ve Yeni Malatyaspor her zaman hayatımın bir parçası olarak kalacak ve asla unutmayacağım. 6 yıllık bu süreç içerisinde üzerimde emekleri olan başta birlikte çalıştığımız hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma, yöneticilerimize ve kulüp personellerimize teşekkür ediyorum. Son olarak ise en büyük teşekkürü cefakar ve fedakar Yeni Malatyaspor taraftarlarımıza etmek istiyorum. İyi günde de kötü günde de desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla” ifadelerine yer verdi.

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