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        Malatya'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda bulundu

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:36
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        Malatya'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda bulundu
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu.

        Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün ilçeye bağlı Üran Mahallesi'nde aklı dengesi yerinde olmayan Ş.D'nin kayıp ihbarını aldıklarını söyledi.

        Yavuz, jandarma ekiplerinin dron, iz köpeği ve çok sayıda personel ile yapılan aramalar sonucunda Ş.D'nin 7 kilometre uzakta ormanlık alanda bulunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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