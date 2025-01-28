Malatya'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda bulundu

Yavuz, jandarma ekiplerinin dron, iz köpeği ve çok sayıda personel ile yapılan aramalar sonucunda Ş.D'nin 7 kilometre uzakta ormanlık alanda bulunduğunu ifade etti.

Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün ilçeye bağlı Üran Mahallesi'nde aklı dengesi yerinde olmayan Ş.D'nin kayıp ihbarını aldıklarını söyledi.

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