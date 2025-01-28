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        "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" sergisi Malatya'da açıldı

        Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:26
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        "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" sergisi Malatya'da açıldı
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        Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.

        Ressam ve öğretmen İkranur Doğan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, serginin kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürün yankısı ve bu yankının kendisindeki yansıması olduğunu söyledi.

        Doğan, "Sergiyi gezdiğinizde hepimizden bir parça taşıyan bir Anadolu kadını ile karşılaşacaksınız." ifadesini kullandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere de değinen Doğan, "6 Şubat depremi sadece binalarımızı değil, belleğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, toplumsal bağlarımızı da sarstı. Yıkılan her duvarla birlikte taşların altında geçmişin hikayeleri, geleneklerimiz ve kimliğimiz de gömüldü. Bu kayıpların ardından umudu yeniden inşa etmek bizlerin sorumluluğunda." şeklinde konuştu.

        İkranur Doğan'ın 19 eserinin yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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