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        Malatya'da depremzede çiftçilere 35 ton arpa dağıtıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çiftçilere 35 ton arpa ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:04
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        Malatya'da depremzede çiftçilere 35 ton arpa dağıtıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çiftçilere 35 ton arpa ücretsiz dağıtıldı.

        Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan 35 ton arpa depremde zarar gören çiftçilere yüzde 100 hibe kapsamında verildi.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin tarımsal potansiyelini güçlendirecek, çiftçilere destek olacak hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

        Depremlerde zarar gören çiftçilere 35 ton arpayı hibe kapsamında dağıtarak ilçenin tarımsal gücünün artmasına destek olduklarını aktaran Geçit, şöyle devam etti:

        "Şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırma sürecinin sadece inşaat faaliyetlerinden ibaret olmadığını biliyoruz. İnşa, ihya ve imar sürecinin toplumun tüm kesimlerine hitap edecek hizmetlerle sürdürülmesi halinde başarı olacağı kanaatindeyiz. Burada sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Yeni dönemdeki hizmetlerimiz ve projelerimizle tarımı yapılaşmaya kurban etmeyeceğiz, tarımı bilinçli bir politikayla, paydaş tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde birlikte hareket ederek gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceğiz. Bu etkinlikle birlikte çiftçilerimizin yeniden üretim yapabilmeleri ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Depremden zarar gören çiftçilerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tarımın önemli bir sektör olduğunu belirterek, "Bu sektöre alın teri ve gayretleriyle destek veren çiftçilere ve üreticilere ne kadar destek verirsek az kalır. Büyük bir afet yaşamamıza rağmen çiftçilerimiz zor şartlara rağmen üretimlerine devam ederek büyük bir fedakarlık gösterdiler. Bakanlık, Valilik ve İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize her türlü şartta destek ve katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından hazırlanan arpa torbaları çiftçilere teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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