Doğanşehir'de deprem konutları için alternatif yol çalışması yapılıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan TOKİ deprem konutları için alternatif yol çalışması yapılıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, beraberinde teknik ekiple 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan ilçeye yeni yapılan TOKİ deprem konutlarına alternatif olarak 15 metrelik gerçekleşen yol açma çalışmalarını inceledi.

Doğanşehir'in merkez ve kırsal bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Merkez ve kırsal ayırt etmeden, ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talep ettiği hizmetleri layıkıyla yerine getirip hangi mahallemizin hangi hizmete ihtiyacı varsa yapıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinden ciddi seviyede etkilenen Doğanşehir ilçemizde devam eden enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında bozulan yolların bakım ve onarımlarını yapan ekiplerimiz diğer taraftan alternatif yol güzergahları oluşturup burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerine, bağ ve bahçelerine ulaşımlarını daha rahat ve kolay bir seviyeye ulaştırıyorlar. TOKİ deprem konutlarımız için alternatif yol olarak 15 metrelik imar yolu açmaya başladık. İlçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."