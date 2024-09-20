Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otelle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Malatya'daki Kırçuval Otel'in yıkılması sonucu 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanıklı davanın duruşmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.K, S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y. ve S.Y, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Sanıklardan M.B. de bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, Bursa Barosundan bir grup avukatın davaya katılma talebini uygun görmedi.

Sanık İ.Y, otelin hem ortağı hem müdürü gözüktüğünü ancak çelik kapı montajı sektöründe faaliyet gösterdiğini ve otelle bir bağı olmadığını öne sürdü.

2012 yılında devraldığı Kırçuval AŞ'yi 8 ay sonra devrettiğini, devir nedeniyle bir para alma ve vermenin söz konusu olmadığını ifade eden İ.Y, "Bizim muhasebeci ayarladı yoksa ben Kırçuval'ları tanımıyorum. Ben devraldığımda onlar oteli almamıştı. Ben devrettiğimde de şirkette otel yoktu." dedi.

Otel çalışanlarından sanık Z.K'nin kızı R.K, Elazığ depreminde otelin hasarsız olduğunu savunarak bu depremden sonra herhangi bir tadilat da yapmadıklarını söyledi.