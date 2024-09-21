Malatya'da pancar yüklü kamyon devrildi 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 44 FA 442 plakalı pancar yüklü kamyon, Malatya Havaalanı Bulvarı Özalper Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kara yolunda trafik akışının sağlanması için önlem aldı.
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