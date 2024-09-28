Karın ağrısıyla gittiği hastanede böbreğinde tümör olduğunu öğrenen hasta ameliyatla iyileşti

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbreğinde tümör tespit edilen 65 yaşındaki Adnan Yıldıran, laparoskopik böbrek kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan emekli Adnan Yıldıran, son dönemlerde sık sık karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Şikayetlerinin artması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Yıldıran'ın böbreğinde tümör tespit edildi.

Kapalı yöntemle böbrek kanseri ameliyatı yapılan Yıldıran, tedavisinin ardın taburcu edildi.

Yıldıran, ameliyat olmadan önce sürekli karın ağrısı yaşadığını belirterek, "Çok rahatsızdım, idrarımı bile yapamıyor, karın ağrısından kıvranıyordum. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni hemen ameliyata aldılar şu an çok şükür iyiyim. Hayatımı doktorlarıma borçluyum. Bunu da ömür boyu unutmayacağım." dedi.

Hastaya laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı uyguladıklarını dile getiren Akdemir, "Bu ameliyat için eskiden hastalar il dışına yönlendiriliyordu ancak şu an hastanemizde yapılabiliyor. Dört günde hastamız sağlığına kavuştu, kendisini çok iyi hissediyor ve hastalığından kurtuldu. Bu ve bunun gibi kapsamlı ameliyatların hastanemizde başarıyla uygulanıyor olması hem ilimiz hem de bölge için büyük bir şans." diye konuştu.

Böbrek tümörlerinin genellikle böbreğin ana hücrelerinden kaynaklandığını ve çok geç fark edildiğini aktaran Akdemir, şöyle devam etti: