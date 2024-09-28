Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Dün 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramada, 850 sentetik hap, 93,97 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ile 1 hassas terazi ele geçirilmişti.

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