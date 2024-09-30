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        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı

        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:49
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        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı
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        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı jandarma devriye aracıyla 58 ABB 674 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Kendirli mevkisinde çarpıştı.

        Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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