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        Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:50
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        Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        C.Ö. yönetimindeki 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü ile İhsan İriağaç (71) idaresindeki 44 AC 822 plakalı traktör, Malatya-Kayseri kara yolunun cezaevi kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan İhsan İriağaç ve M.B.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü İriağaç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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