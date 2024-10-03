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        Malatya'da ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Malatya'da ruhsatsız 4 tabanca ve 9 av tüfeği ile 1132 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:03
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        Malatya'da ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şüpheli yakalandı
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        Malatya'da ruhsatsız 4 tabanca ve 9 av tüfeği ile 1132 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Yenice Mahallesi'nde bir şüphelinin silah imalatı ve ticareti gerçekleştirdiği belirlendi.

        Zanlının evi ve iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 9 av tüfeği, 1132 tabanca mermisi, tabanca ve tüfek imalatında kullanılan torna, freze, taşlama ve kaynak makineleri gibi ekipmanlarla tabanca şarjörleri, kabzalar, namlular, tetik tertibatları, yaylar ve çeşitli mekanizma parçaları, sodyum nitrat ve potasyum nitrat gibi kimyasal maddeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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