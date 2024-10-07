Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilenler ve batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyon kapsamında 6 ikamet ve 3 araçta arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, çoğu toprağa gömülü ve taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 bin 292 sentetik ecza maddesi, 4 kilo 765 gram esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.