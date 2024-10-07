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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:44
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilenler ve batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyon kapsamında 6 ikamet ve 3 araçta arama yaptı.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, çoğu toprağa gömülü ve taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 bin 292 sentetik ecza maddesi, 4 kilo 765 gram esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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