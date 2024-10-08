Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi
Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı ele geçirildi.
Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli operasyon kapsamında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir adreste arama yaptı.
Aramada, bahçe içinde toprağa gömülü vaziyette 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı ele geçirildi.
Olayın şüphelisi S.M.M.G'nin cezaevinde olduğu belirlenerek, gerekli yasal işlemin başlatıldığı kaydedildi.
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