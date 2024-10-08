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        Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi

        Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:42
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        Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi
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        Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli operasyon kapsamında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

        Aramada, bahçe içinde toprağa gömülü vaziyette 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Olayın şüphelisi S.M.M.G'nin cezaevinde olduğu belirlenerek, gerekli yasal işlemin başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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