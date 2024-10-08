Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 450 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli operasyon kapsamında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

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